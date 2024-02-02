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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, siyasi çekişmelerden uzak, 5 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıkları belediye meclis üyeleriyle bu dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Yılmaz, 5 yıl boyunca memleket için fikirlerini paylaşarak ve her zaman destek olarak hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

Yılmaz, "Bugün, tüm siyasi münazaralardan arındırılmış olarak 5 yıldır memleket adına gerçekleştirdiğimiz her projemizde birlik ve beraberlik içerisinde uyumla çalıştığımız belediye meclis üyelerimizle bu dönemin son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Bu süreçte memleket için fikirlerini paylaşarak bizlere her zaman destek olan ve hizmetlerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Memleket için birlikte düşündük, birlikte başardık" dedi.