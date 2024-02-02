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Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Bozok Hentbolspor yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 13.00’da Van Erkek Beş Yıldız takımını konuk edecek.

Ligde bir türlü isteği sonuçları alamayan ve sadece son sırada bulunan Sivas Gençlikspor ile oynadığı iki müsabakayı kazanan kırmızı siyahlı ekip konuk edeceği Van Erkek Beş Yıldız takımını yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Grupta 4 puan ile son sıraya yer alan Sivas Gençlikspor’un üstünde 6’ıncı sırada bulunan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak Van Erkek Beş Yıldız takımını mağlup edip bir sıra daha yükselmenin hesaplarını yapıyor.