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Sorgun İlçe Müftülüğü koordinesinde başlatılan “Gençlik Buluşmaları” programı kapsamında gençler camide bir araya geldi.

Araplı Kasabası Caminde gerçekleştirilen programa Araplı kasabası, Yaycılar, Ahmetfakılı ve Keser köylerinde yaşayan gençler bir araya geldi.

Gençlerin yanı sıra programa Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Şube Müdürleri Gazi Bektaş, Nadir Yiğit, Gençlik koordinatörü Adem Caner, Mustafa Aktaş, Yeni Cami Müezzin Kayyımı İdris Şahin, Mehmet Karaca Cami İmam Hatibi Hüda Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda gençlere ve katılım sağlayan cemaatle sohbet eden Müftü Yaykın, gençliğe değerin geleceğe değer olduğunu ifade etti.

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Yaykın, “Programa katılım ve katkı sağlayan Ahmetfakılı Cami, Keser Köyü Cami, Yaycılar Köyü Cami ve Araplı Kasabası Cami görevlilerimize emekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.