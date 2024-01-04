Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, çeşitli yayınevlerinin yüzlerce kitabı yer aldı. Kitapseverler, ilgi alanlarına göre istedikleri kitapları satın alma ve okuma fırsatı buldu.

Belediye düğün salonunda düzenlenen etkinli ziyaret eden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, okumanın önemine dikkat çekerek, "Kitap okumak, insanın kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlar. Bu anlamda Yerköy Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerini çok anlamlı buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kitap okumak, bilginin ve kültürün en önemli kaynağı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Ferhat Yılmaz, öğrencilere çeşitli kitaplar hediye etti.