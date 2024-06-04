Merkez binasındaki sergide 2023-2024 eğitim döneminde açılan kurslarda kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler yer aldı.

Yerköy’de Yıl Sonu Sergisi4

Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerköy’de Yıl Sonu Sergisi3

Kursiyerlerin yıl boyu gösterdikleri emek ve özveriyi takdir ettiğini belirten Tan, "Halk Eğitim Merkezleri olarak her yaştan insana beceri kazandırmak ve boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan sağlamak için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarda kursiyerlerimiz, sadece el becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni insanlarla tanışarak sosyalleşme imkanı da buluyor. Bugün burada sergilediğimiz eserler, kursiyerlerimizin ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunu gösteriyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yerköy’de Yıl Sonu Sergisi2

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Yerköy’de Yıl Sonu Sergisi

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Açılışa Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan Vekili Ökkeş Arslan, Başkan Yardımcısı Hasan Ece, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA