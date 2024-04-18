Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 2024 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yerköy'ün kalkınması ve gelişmesi için önemli projeler ele alındı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Arslan, "Yerköy'ün geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Bu toplantıda ilçemize dair önemli kararlar aldık. Yatırımların hızlandırılması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İl koordinasyon kurulu toplantısında başkan Arslan, Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi ve Ayanoğlu Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzeni ile Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında çeşitli bilgi alışverişinde bulunuldu.