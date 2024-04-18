TÜVTÜRK, araç sahiplerine önemli bir uyarıda bulunarak yeni dönemin başladığını duyurdu.

Artık araçların muayene yaptırması zorunlu değil! Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, TÜVTÜRK istasyonlarında düzenli olarak muayene edilmeleri gerekiyor. Ancak, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu bulunmuyor.

TÜVTÜRK, egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devrederek muayene sürecini hızlandırmıştı. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğu azaltmak için Türkiye genelinde 77 şehirde mobil istasyonlar devreye alındı. Bu adımlarla birlikte TÜVTÜRK, muayene sürecindeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor ve yeni yılda gezici istasyon sayısını artırmayı planlıyor.

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilmektedir. Egzoz gazı emisyon ölçümü ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Traktör muayeneleri ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabiliyor.