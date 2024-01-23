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Enerji sektöründe önemli bir gelişme yaşandı! Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile doğalgaz sayaçlarında yapılacak muayenelere ilişkin detaylar netleşti. Yönetmeliğe uymayanlara 10 bin TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğalgaz sayaçlarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu doğrultuda, söz konusu dönemde piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının, 2025 yılının Aralık ayına kadar geçerli muayeneleri ile değiştirilmesi kararı alındı.

Muayene işlemleri, Bakanlık tarafından belirlenen il müdürlükleri ya da kullanıcının kurduğu/anlaştığı servisler tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmet karşılığında Bakanlık tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Muayene sırasında, sayacın tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyecek değişikliklerin tespit edilmesi durumunda, muayene işlemine devam edilmeyecek ve ilgili sayaca yönelik düzenlenen muayene raporunda belirtilerek idari para cezası uygulanacak.