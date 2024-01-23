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Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi, Kayseri'nin uzun yıllardır gündemini meşgul ediyordu. 2024 yılında bu projeye ayrılacak ödenek merak konusu olmuştu. Yeni dönemde hükümet, projeyi hayata geçirmek adına tarihi bir bütçe ayırarak önemli bir adım attı.

Merkezi yönetimin 2024 yılı bütçesi açıklandı. Bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için ayrılan ödenek 319 milyar lira olarak belirlendi. 2024 Yılı Yatırım Programı'na göre, ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrılan kaynak yüzde 31,7 ile en yüksek oranda oldu. Bu sektöre yönelik 800'e yakın proje, kara yolu, kent içi ulaşım, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, haberleşme ve otoyol gibi alanlarda gerçekleştirilecek.

Demiryolları için ayrılan ödenek, Kayseri dahil birçok ili yakından ilgilendiriyor. Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi için hükümet, 11 milyar 74 milyon lira ödenek ayırdı. Bu adımın, projeyi önemli bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Ayrıca, bütçeden farklı illerin projelerine de kaynak ayrıldığı belirtildi. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi altyapısı için 13 milyar 45 milyon lira, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nde depo, hat ilavesi, hızlı tren seti için 4 milyar 319 milyon lira, Vezirhan-Köseköy Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi için ise 1,9 milyar lira ayrıldı.

Yatırım Programı'nda Bakanlığa Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa İzmir Hızlı Tren Hattı altyapısı için 21 milyar 400 milyon lira yatırım öngörüldü.

Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Projesi, 250 km/saat hızla, 142 km’lik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli karma (Yük-Yolcu) işletmecilik yapmayı hedefliyor. Bu proje ile Kayseri, Yenifakılı, Şefaatli, Yerköy, Kırıkkale ve Ankara istasyonları arasında yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle zaman tasarrufu, çevresel etkilerin azalması ve ekonomik kazançlar hedefleniyor.