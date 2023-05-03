Başkan Yalçın, Kış mevsimi öncesinde alt yapı çalışmalarını tamamlanan özellikle asbestli içme suyu hatlarını yenileyerek startını verilen Orman Yolu Caddesinde geriye kalan yol ve çevre düzenleme işini de tamamlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın “İlçemizin önemli mahallelerini birbirine bağlayan ana arterlerden olan Orman Yolu Caddemizde inşallah kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarını tamamlayacağız. Kış mevsimi öncesinde içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarını detaylı bir çalışmayla yenilemiştik. Çalışma sonunda caddemiz yenilenmiş kaldırımlarıyla, sokak aydınlatmaları ve asfalt yoluyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Haber Merkezi