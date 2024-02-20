Yenifakılı’ya 2 Milyonluk Yatırım

Yozgat İl Özel İdaresince 2023 yılı içerisinde Yenifakılı ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Yenifakılı ilçesine 2023 yılında 2 milyon 735 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yenifakılı ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “4 köyde 7 bin 709 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 20 kilometre malzemeli bakım ve 125 kilometre greyderli bakım yapıldı. 7 köyde 124 kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım kapsamında 3 adet içme suyu tesisi, 7 adet program harici içme suyu ve kanalizasyon işleri çalışması yapıldı.”

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, 2023 Yılında Yenifakılı İlçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 2 milyon 735 bin liralık yatırımlar, Yenifakılı ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerimize, İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.