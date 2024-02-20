Genel Müdür Karacabey, “​​Üretilen fidanın türüne bağlı olarak pek çok tekniği uyguluyor, geleceğe nefes olacak, kaliteli fidanlar üretmek için sürekli AR-GE çalışması yürütüyoruz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Fidan üretiminde kullanılan tekniklerden biri de çelikle üretim tekniği. Her yıl milyonlarca fidanın üretildiği çelikle üretim tekniğinde, kısa zamanda ana bitkinin birebir özelliklerini taşıyan daha sağlıklı fidanların üretimi sağlanmakta. Çelikle üretimde küçük parçalar ile dar bir alanda çok sayıda yeni fidanlar elde edilebildiği gibi, aşılamaya gerek yok. Çelikle üretim tekniğinde uygulanan bir diğer yenilik de köklendirme ortamı olarak paper pot kullanılmasıdır. Dış yüzeyi biyolojik olarak parçalanabilen nano tekstil ürünü ile kaplı olan kaplar, su tutma kapasitelerinin yüksek olması ve iyi havalandırma koşulları ile daha sağlıklı köklendirmeye olanak sağlamaktadır. Daha az sulama gerektiren kaplar sayesinde daha az insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle fidan yetiştirme maliyeti yüzde 70-80 oranında azalmaktadır. Paper potların bir diğer faydası ise doğada tamamen çözülebilen materyalden oluşması ve ekolojik olarak bir kirliliğe yol açmamasıdır. Orman fidanlıklarında yıllık ortalama 4 milyon 350 bin çelikle fidan üretimi yapılmaktadır. Üretilen fidanların daha az maliyetle, daha kısa zamanda ve çevreye en az zararla üretilebilmesi için AR-GE çalışmaları yürütülmekte ve yeni teknikler kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.