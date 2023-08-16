Gazetemiz Genel yayın yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile karşılıklı fikir alışverişin de bulundular.

Ziyaretten dolayı gazetemiz Genel yayın yönetmeni Yasin Nazım Kayhan kendilerine teşekkür etti ve parti teşkilâtının hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle ve köy temsilcilerimizi hızlı bir şekilde belirliyoruz bunun yanında partimize olan yoğun ilgi ve katılımlar da devam ediyor inşallah yaklaşan Yerel Seçimlere de iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Yozgat’ta iş göçlerini engellemek için tarımıyla, sanayisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle hep birlikte el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Alpaslan Demir