Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü öğrencilerimizden 10 yaşında ortasah ve forvet oyuncumuz Serdar Akif ve 9 yaşında Kaleci Enes Konya Spor tarafında 4 günlük kampa davet edildiğini duyurdu.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Bir ay önce 8 - 12 yaş gurubu 20 öğrencimizi Tümosan Konya Spor Seçmelerine göndermiştik, Tümosan Konya Spor Seçmelerinde beğenilen Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Sivas Spor Okulu öğrencilerimizden Serdar Akif ve Enes bugün itibariyle Konya Spor tarafından 4 günlük kampa davet edildi, Antrenörümüz Hakan Altın ve Kulüp Koordinatörümiz İsmet Yaşar gözetiminde Konya Spor kampına katılmak için Konya ya gönderdik. Kamp süresince sporcularımızın barınma ihtiyaçlarını Karşılayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Konya İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah Yozgat tan, Akdağmadeni ilçemizden yeni Ardalar çıkartacağız. Süper Lig kadrolarına katacağız” dedi. Haber Merkezi