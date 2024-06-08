Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre, öğretmenler artık daha fazla kazanacak. İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını hazırladı. Taslağın detaylarına ilişkin bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, Milli Eğitim Akademileri kurulacak ve öğretmenlerin atamaları bu akademideki performanslarına göre yapılacak.

Mesleki yetersizlik gösteren öğretmenler, okullarda değil geri görevlerde çalışacaklar. Akademide öğretmenler, 3 veya 4 dönem boyunca yoğun teorik ve pratik eğitim alacaklar.

ÜCRETLER 3 KAT ARTACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni taslağına göre, akademiyi başarıyla tamamlayan öğretmenlerin ders saat ücretleri 3 kat artacak.

Milli Eğitim Akademilerinde görev yapacak öğretmenlere ve akademisyenlere ders başına 304 TL ödenecek. Bu rakam, mevcut durumda ödenen 89 TL'nin oldukça üzerinde bir ücret anlamına geliyor.