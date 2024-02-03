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Eskişehir doğumlu olan Fatih Karahan, 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Akademik başarılarına Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak başlamıştır. 2006 yılında bu üniversiteden diplomasını aldıktan sonra, ekonomi alanındaki bilgisini geliştirmek amacıyla Pennsylvania Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Karahan, profesyonel kariyerine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak adım atmıştır. Burada gösterdiği başarı ile kariyer basamaklarını hızla tırmanarak, 2022 yılına kadar İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yapmıştır.

New York Merkez Bankası'ndaki görevinin ardından, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev almıştır. 2022 yılında ise dünyaca ünlü şirket Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başlamıştır. Burada gösterdiği performansla Kasım 2022'de Başekonomist olarak atanmıştır.

Fatih Karahan, Türkiye gündemine 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmasıyla gelmiştir. Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından ise 3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştır. Karahan, Türkiye'nin mali politikalarındaki deneyimi ve uluslararası alandaki başarısıyla dikkat çeken bir isimdir.