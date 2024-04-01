Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik desteğe ihtiyacı olan bireyler için yeni bir finansal yardım kampanyası başlatacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Türkiye'deki ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için Aile Bakanlığı tarafından sunulan bu yeni sosyal yardım programı, işe yeni başlayanların yüzünü güldürecek nitelikte. Program kapsamında, 18 ile 55 yaş arasındaki bireylere işe başladıktan sonra 60 gün içinde başvuru yapmaları halinde 6.667 TL'lik bir destek sağlanacak. Bu destek, İŞKUR aracılığıyla iş bulan ve sosyal güvenlik kapsamında bir işe yerleşen vatandaşları hedefliyor, böylelikle ekonomik anlamda bir rahatlama ve teşvik sağlanması hedefleniyor.

Başvuru süreci ve şartları oldukça basit tutularak, vatandaşların bu fırsattan yararlanması için engeller en aza indirgeniyor. Özellikle, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ve işe başlayan bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgileri görüldüğünde, 60 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Yardım miktarı, 2024 yılı itibarıyla brüt asgari ücretin üçte birine denk gelen 6.667,50 TL olarak belirlendi. Bu ödeme, vatandaşların işe başlama sürecinde karşılaşabilecekleri ilk aşama mali zorluklarını hafifletmek amacıyla tasarlandı. Başvuru için gereken tek belge, kimlik kartı olup başvurular, vatandaşların ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilmektedir.