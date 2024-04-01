6 bin 915 seçmenden 2 bin 728’inin oyunu alan Zeki Bozkurt Şefaatli Belediye Başkanı oldu.

AK Parti’den adaylığını koyan Zeki Bozkurt, yüzde 48.57 oy oranı ile sandıktan birinci çıktı.

Önceki dönem belediye başkanı MHP’li Müjdat Karaca ise bin 827 oy alarak yüzde 32.53 oy oranına sahip oldu.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları ise şu şekilde;

İYİ Parti Şefaatli Belediye Başkan Adayı Hayati Uyar 448 oylar yüzde 7.98,

CHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı 338 oyla yüzde 6.02,

Deva Partisi Şefaatli Belediye Başkan Adayı 217 oyla yüzde 3.86.