Ev sahibi olma hayali, birçok vatandaşın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Detaylar haberimizde…

Artan kira maliyetleri, ekonomik dalgalanmalar ve genel olarak hayatın maliyetinin yükselmesi gibi faktörler, birikim yapmayı zorlaştırıyor. Bu sebeple, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, uygun fırsatları yakından takip ediyorlar.

Son dönemde, UYAP resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlarla 72 ilde açık artırma yöntemiyle uygun fiyatlı konut satışları yapılacağı duyuruldu.

Bu ilanlar, özellikle 3+1 ve 2+1 konutlar için yoğun ilgi görüyor. Bu yöntem, birikimi olan vatandaşlar için cazip bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, bu tür fırsatları değerlendirerek kendi evlerine sahip olma hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyorlar.

UYAP tarafından sunulan açık artırma yöntemi, ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular hala devam ediyor.

İşte konut satışı olan iller

Ağrı, İstanbul, Ankara, , İzmir, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya , Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak