Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kars Vali Yardımcısı olarak atanan Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Siirt Kurtalan Kaymakamı olarak atanan Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Yalova Altınova Kaymakamı olarak atanan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Düzce Kaynaşlı Kaymakamı olarak atanan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine görevlendirilen İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ile bir araya geldi.

Vali Özkan, kaymakamlara ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer Yozgat’a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Melike Aslı Arslan