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Bu reformla birlikte, 1 milyonu aşkın Bağ-Kur'lu küçük esnafın prim gün sayısı 2008 sonrası SSK'lılara eşitlenecek. Bu sayede prim günü 9000'den 7200'e çekilecek ve 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğacak.

TBMM'de önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan bu önemli reformlar arasında özellikle ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanması bulunmaktadır. Bu adımlar, çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yollarını açarken, prim günü eksik olan Bağ-Kur'luların hemen emekli olabilme imkanlarını artıracak.

Aile Koruma Paketi çerçevesinde, çalışma imkanı bulamayan veya yeterli primi olmayan ev kadınlarına sosyal güvence getirecek bir sistem hayata geçirilecek. Bu sistemde devlet, kadınların prim ödemelerinin bir kısmını karşılayarak, ev kadınlarına sosyal güvencenin yanı sıra emeklilik hakkı da tanıyacak.

Primleri ödenen ev kadınları, şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına sahip olacaklar. Bu kapsamda Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacakken, daha önce çalışma ve prim ödemesi olan kadınlar daha erken emekli olabilecekler. Ayrıca, anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi gibi avantajlar da sağlanacak.

Yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama ile ev kadınları ve anneler, ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacaklar. Bu sayede anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecekler.

Özellikle basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak düzenleme ile Bağ-Kur'lu küçük esnafın prim gün sayısı 2008 sonrası SSK'lılarla eşitlenecek. Bu düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme şartı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'e düşürülecek. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde, bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan faydalanabilecekler.

Düzenleme, yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış küçük esnaf için 7200 gün prim ile hemen emekli olma imkanı sağlayacak. Aynı şekilde EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7200 gün primi doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Bu düzenleme ile esnaf, 5 yıl daha prim ödeme zorunluluğundan kurtularak hemen maaş almaya hak kazanacaklar.

Bu yıl içinde ödenecek rakam ise aylık 6400,64 TL olacak. Devlet desteğiyle birlikte aylık toplam ödeme 2133,55 TL olacak ve yıllık devlet desteği 25.602,56 TL olacak.