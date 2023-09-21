Başkan Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında Sorgunlu ailelerin eğitim yükünü azaltmaya çalıştık. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde bin 300 ailemize kırtasiye desteğinde bulunduk. Çocuklarımızın eğitim hayatına her zaman destek olacağız. Size inancımız tamdır sevgili çocuklar, siz bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenci ve öğretmenlerimize olmak üzere tüm toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)