Türkiye genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ülkenin en sinirli illeri açıklandı. Ankete 22 bin kişi katıldı ve katılımcılara 15 farklı soru yönlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en sinirli illeri sıralaması ortaya çıkarak büyükşehirlerde yaşayanların genellikle küçük şehirlerde yaşayanlara göre daha sinirli olduğu gözlendi.

BAŞI KOMŞU ÇEKİYOR…

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en sinirli illeri Sivas ve Samsun olarak belirlendi. Araştırmanın sonucunda büyükşehirlerde yaşayan insanların, trafik yoğunluğu, kalabalık nüfus gibi etkenler nedeniyle daha sinirli olduğu ortaya çıktı. Büyükşehirlerde kişilerin bir yerden bir yere gitmek için harcadığı zaman, sinir faktörünü artırıyor gibi görünüyor.

YOZGAT İKİ LİSTEDE DE YOK!

En sinirli illeri belirleyen anket araştırmasında komşusu Sivas birinci sırada yer alırken Yozgat sıralamaya girmedi. Öte yandan Yozgat, yapılan bir başka araştırmaya göre Türkiye’nin en sakin şehirleri arasında da yer almadı.

Araştırmada katılımcılara 15 farklı soru soruldu ve bu sorulara verilen yanıtlar değerlendirildi. Sonuçlara göre, Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak yüzde 64'lük bir oranla ilk sırayı aldı. Samsun ise yüzde 60'lık bir oranla ikinci sırayı paylaştı.

TÜRKİYE'NİN EN SİNİRLİ İLLERİ SIRALAMASI:

Sivas: Yüzde 64

Samsun: Yüzde 60

Eskişehir: Yüzde 56

Hatay: Yüzde 53

Ankara: Yüzde 52

Aydın: Yüzde 50

Çanakkale: Yüzde 43

Balıkesir: Yüzde 30

İzmir: Yüzde 29 (Haber Merkezi)