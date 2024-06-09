Türkiye’nin önde gelen kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, ATM’lerini "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı. Bu yenilikçi adım, bankacılık işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayarak müşterilere daha entegre bir hizmet sunmayı hedefliyor.

TAM PLATFORMU İLE TEK NOKTADAN HİZMET

"TAM" platformu, ilk etapta 81 ilde 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu. Bu sayede, kullanıcılar artık hangi bankanın müşterisi olduklarına bakmaksızın, herhangi bir TAM ATM'sinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Platformun sağladığı entegrasyon sayesinde para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra çeşitli diğer bankacılık hizmetlerine de erişim mümkün olacak.

HEDEF: 19 BİN ATM

Platformun genişletilmesiyle, üye bankaların tüm ATM'lerinin TAM platformuna dahil edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde toplam ATM sayısının 19 bine ulaşması öngörülüyor. Böylece, kullanıcılar daha geniş bir ağ üzerinden bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

MÜŞTERİLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Tek Noktadan Hizmet: Müşteriler, bankalar arası geçiş yapmadan tüm bankacılık işlemlerini tek bir ATM üzerinden gerçekleştirebilecek.

Geniş Erişim Ağı: 81 ilde 5 bin 600 ATM ile başlayan süreç, toplamda 19 bin ATM'ye ulaşarak geniş bir erişim ağı sunacak.

Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Müşteriler, farklı bankaların ATM'lerini aramak zorunda kalmadan, en yakın TAM ATM'sinden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

Türkiye’nin ATM ağına getirdiği bu yenilik, bankacılık işlemlerinde önemli bir dönüşüm sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" platformu ile bankacılık işlemleri artık daha kolay ve erişilebilir olacak.