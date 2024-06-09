Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı, 1915 yılında pek çok cephede yoğun çatışmalara sahne olmuştur. Bu savaşın önemli cephelerinden biri olan Anafartalar, Gelibolu Yarımadası'nın stratejik kuzey kesimlerinde yer almakta ve Çanakkale Boğazı'nın kontrolü açısından büyük öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, bu cephede "Anafartalar Kahramanı" unvanını kazanmıştır.

1915 yılının yaz aylarında, İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışırken, Osmanlı ordusu büyük bir direniş göstermiştir. Mustafa Kemal, 6 Ağustos 1915'te Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilmiş ve hızla harekete geçerek savunma hattını güçlendirmiştir.

Atatürk'ün komutasındaki Türk birlikleri, 26 Ağustos ve 10-11 Eylül 1915 tarihlerinde düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Bu taarruzlar, Anafartalar Cephesi'nde dengeleri değiştirerek düşman kuvvetlerini geri çekilmeye zorlamış ve Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" unvanını almasını sağlamıştır.

Atatürk'ün Anafartalar'daki üstün liderlik yetenekleri, ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak sergilediği liderlikle de örtüşmektedir. Anafartalar, Atatürk'ün askeri dehasının ve liderlik vasıflarının belirginleştiği bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

YKS 2024'te sorulan "Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı?" sorusunun cevabı, Çanakkale Savaşı'dır. Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar'daki başarılı komutanlığı ile tarihe geçmiştir. Bu bilgi, sınav sonrası tartışmalarda öğrencilerin sıkça araştırdığı ve doğru cevabı bulmaya çalıştığı önemli bir konudur.