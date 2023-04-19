Yeni yapılacak olan hizmet binanın son derece modern, hizmet kalitesi yüksek, şehre katma değer katacak ve Yerköy’ün vizyonunu 5 yıldızlı seviyeye çekecek, çağın gereklerine uygun şekilde hizmet verileceğini belirten Yerköy TSO Başkanı Coşkun Kahraman, "Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak uzun çalışmalar neticesinde tüm Meclis Üyelerimizle birlikte sanayici ve iş insanlarımıza, üyelerimize ve tüm Yerköy’ümüze layık, modern, hizmet kalitesi yüksek, katma değer katacak, şehrimizin vizyonunu 5 yıldızlı seviyeye çekecek, çağın gereklerine uygun hizmet verecek, Odamız hizmet binası konseptini'nin 1000 metrekare 2 adet arsasını satın almış bulunuyoruz. Allah nasip ederse, en kısa zamanda Yerköy'ümüze layık hizmet binasının temelini atmayı planlıyoruz. Başta Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanımız ağabeyim M. RifatHisarcıklıoğlu olmak üzere burada bize desteklerini esirgemeyen Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey'e, Sayın Yozgat Valimiz Ziya Polat Bey'e, Sayın Yerköy Kaymakamımız Muharrem Coşkun Bey'e, Sayın Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz Bey'e, Tüm Siyasi temsilcilerimize, Milli Emlak Genel Müdürümüz Tufan Büyükuzun Bey'e, şehrimizde ve şehrimizin dışında yaşayan tüm bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese Şahsı, Yönetim Kurulum ve iş insanlarımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Haber Merkezi