Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Ankette mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 66'dan 69,1 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 79,6'dan 89,8'e yükseldi. Benzer şekilde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83'den 95,2'ye yükseldi. Haber Merkezi