Yerköy Şehit Aileleri Derneği olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Fatih Tez başkanlığa seçildi.

Yerköy Şehit Aileleri Dernek binasında yapılan dernek seçimin de Divan Başkanlığına Kurucu Üye Tahsin Kılıçlı başkanlığın da gündeme geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde Fatih Tez tek aday olarak üyelerin oy birliği ile başkan oldu.

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Fatih Tez geçmiş de görev yapmış başkanlara ve Ahmet Kepir, başkana hizmetleri için teşekkür etti.