Son zamanlarda gündemde sıkça adı geçen isimlerden biri olan Aysun Gültekin hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Vatandaşlar, Aysun Gültekin'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. Peki, Aysun Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aysun Gültekin hayatı ve biyografisi!

AYSUN GÜLTEKİN KİMDİR?

Aysun Gültekin, 1963 yılında Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gültekin, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde tamamladı. Lise eğitimini ise Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Aysun Gültekin, müzik kariyerine Ağrı Halk Eğitim Korosunda başladı. 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak alaylı olarak TRT'de çalışmaya başladı. Esat Kabaklı'dan aldığı müzik eğitimi ile kariyerinde ilerleyen Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçilen Gültekin, birçok dizide ve filmde türkü seslendirmiştir. Bunlar arasında "Sakarya Fırat," "Pars: Narkoterör," "Yabancı Damat," "Köprü," "Kurtlar Vadisi Irak," ve "Kurtlar Vadisi Pusu" yer almaktadır.

2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer alan sanatçının, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlandı.

Aysun Gültekin, 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.