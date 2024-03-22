Rekabet Kurulu tarafından alınan karara göre, üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Yemek Sepeti'ne soruşturma açılacak.

Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma kurulca karara bağlandı.

ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.