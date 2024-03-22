Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın promosyon müjdesinin ardından özel bankaların promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Detaylar haberde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı konuşmada duyurduğu promosyon müjdesi özellikle emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu müjde sonrasında özel bankaların da promosyon ödemeleri merak konusu oldu. İşte detaylar:

Yılın ikinci yarısında enflasyonun hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

İş Bankası:

1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunulmaktadır.

DenizBank:

Emekli aylığını 3 yıl süreyle DenizBank'tan alma taahhüdünde bulunanlara, 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sağlanmaktadır.

QNB Finansbank:

QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan promosyon sunmaktadır.

Garanti BBVA:

Garanti Bankası'na maaşını taşıyan emeklilere, 31 Mart'a kadar 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ile birlikte kredi kartı kullanımında ek 1.000 TL bonus verilmektedir. Toplamda 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunmaktadır.

Akbank:

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunulmaktadır.

ING:

10 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere, koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ile otomatik fatura talimatına bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır. Böylece emeklilere toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlanmaktadır.

Yapı Kredi:

Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere, toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.