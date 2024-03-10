Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yılında Sorgun’da anıldı.

Yazıcıoğlu Sorgun’da Anıldı4

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda Sorgun Alperen Ocakları tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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Yazıcıoğlu Sorgun’da Anıldı3

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Sorgun Alperen Ocağı Başkanı Ahmet Özbek, katılımcılara teşekkür etti.

Yazıcıoğlu Sorgun’da Anıldı2

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, Muhsin Yazıcıoğlu’nun Alp ve Eren kavramlarını bir arada götüren, Türk milliyetçiliğinin ete kemiğe bürünmüş şekli olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu Sorgun’da Anıldı1

Uyanık, "Gerek cezaevi yılları gerekse siyasal hayattaki yeni söylemleri ve yeni kurduğu partiyle birlikte Türkiye'de belki de en önemli siyasal aktörlerinden biriydi" dedi.

Kaynak: AA