Yozgat’ta Ilk Kez Yapıldı

Yozgat’ta ilk yüz germe ameliyatı Yozgat Şehir Hastanesi’nde 53 yaşındaki kadın hastaya yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğine yüzde sarkma, boyun, gıdı bölgesinde kalınlaşma ve yüzde kırışıklıklar şikayetiyle başvuran 53 yaşındaki hasta, Op. Dr. Ferhat Kargalıoğlu’nun başarılı ameliyatıyla şikayetlerinden kurtuldu.

Derin planla tam yüz germe ameliyatını memleketi Yozgat’ta ilk kez gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirten Op. Dr. Ferhat Kargalıoğlu; yaptığı açıklamada yüz germe ameliyatıyla ilgili şunları söyledi: ‘’Hastamız 53 yaşında kadın hasta. Şikayetlerini dinledikten sonra gerekli tetkikleri yaparak ameliyata karar verdik. Başarılı geçen ameliyat sonunda hasta sağlığına kavuştu. Yüzde ve boyunda sarkmalar, kırışıklıklar ve gıdı bölgesinde yağlanma olan hastalar tam yüz germe ameliyatı için uygun adaylardır. Ameliyat yaklaşık olarak 4-5 saat kadar sürer. Saçlı deride, kulak arkasında ve kulak önünde kulak katlantısına oturacak şekilde kesiler yapılarak yüz ile boyunda SMAS denilen derin katmana ve cilde germe işlemi yapılır. Aynı ameliyatta boyun bölgesine liposuction yapılarak elde edilen yağlardan, yüzde hacim kaybı olan bölgelere kök hücre ile yağ dolgusu işlemi de yapılır. Bu sayede cilt daha genç ve canlı bir görünüm alır. Ameliyat sonrası hasta normal günlük yaşantısına 15-20 günde dönerken 6 ayda ameliyata bağlı skarlar (izler) neredeyse tamamen görünmez hale gelir. Yüz germe ameliyatı yaklaşık olarak 50 yaş üzeri hastalar için uygundur. Genç hastalarda ise yalnızca kaş kaldırma, ip askı, yağ dolgusu ve kök hücre uygulaması yapılabilir. Ayrıca mini kesilerden mini yüz germe ameliyatı da yapılabilmektedir.”

Yozgat Şehir Hastanesi’nin teknik altyapı açısından üst seviyelerde olduğunu hatırlatan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde ilk kez derin planlı yüz germe ameliyatı gerçekleştirildi. Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi hekimimiz Op. Dr. Ferhat Kargalıoğlu başarılı ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi. Hastanemiz teknik altyapı olarak çevre illerde olmayan birçok cihazla hastaları sağlıklarına kavuşturmaya devam edecektir. Hekimimize teşekkür ediyorum” dedi.