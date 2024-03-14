Kur’an Kursları ziyaretleri kapsamında Sorgun Müftüsü İsa Yaykın Karşıyaka 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Müftü Yaykın’a Karşıyaka Kursu yöneticisi Şeyma Uslu Arslan eşlik ederek Kursta eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü İsa Yaykın, “Kursun ihyasında ciddi emek sarfeden başta Kur’an Kursu yöneticisi olmak üzere Kur’an Kursu öğreticilerine, yardımcı çalışanlarımıza ve velilere teşekkür ediyorum. Geleceğin inşaası, göz aydınlığı yavrularımızın eğitiminden ve onlara gösterilen ilgi ve önemden geçmektedir” dedi.