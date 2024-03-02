Yozgat Sakarya İlköğretim Okulu bünyesinde oluşturulan Yavrukurt İzci Kümesi, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı ziyaret etti.

Sakarya İlköğretim Okulu bünyesinde 40 öğrenciden oluşturulan Yavrukurt İzci Kümesi ve Kümebaşı öğretmen Aslıhan Aslan ve Ziya Aslan, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı makamında ziyaret etti.

Kümebaşı öğretmen Aslıhan Aslan ve Ziya Aslan kulüp hakkında Altınkaynak’a bilgi verdi.

Ziyarette Altınkaynak, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak kitap hediye etti.