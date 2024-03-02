81 ilde olduğu Yozgat’ta da Ramazan ayında et fiyatlarının artacaktı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kırmızı etteki fiyat artışlarından kasapların da rahatsız olduğunu belirterek açıklamada bulundu.

Başkan Osman Yardımcı, bazı firmaların ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını belirterek, fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcı, her ramazandan bir hafta önce kırmızı ete zam geldiğini ancak bu sene ramazandan 25 gün önce spekülatörlerin, aracıların ve bazı büyük et tedarikçilerinin anormal fiyat artışına neden olduğunu bildirdi.

Her ramazan öncesi fırsatçılık yapmak isteyenlerin çıktığını aktaran Yardımcı, "Bu fiyat artışlarından kasap esnafı da rahatsız, et satışlarını neredeyse yarıya düşürdü. Bu alanda Rekabet Kurumunun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalar çok önemli." diye konuştu.

Fırsatçılık yapılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti. Bakanlığımız, daha önce olduğu gibi Et ve Süt Kurumu bulunan illerde esnafa et desteği verirse piyasayı çok rahatlatır. Biz önceki ramazanlarda kırmızı ete zam yapmamıştık ama fırsatçılık yapmak isteyenlerin fiyat artışı nedeniyle bu sene çok anormal yükseliş oldu. Federasyon olarak, Tarım ve Orman Bakanımız ve Rekabet Kurumu Başkanımızla da görüştük. Biz Federasyon olarak hem Bakanlığımızın hem de Et ve Süt Kurumunun yanındayız."

Federasyon Başkanı Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu belirtti.

Üreticinin, kasabın ve vatandaşın korunmasının önemine işaret eden Yardımcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ramazan dolayısıyla fırsatçılık yaparak fiyat yükseltenlere yönelik müdahale önemli. Eğer müdahale edilmezse büyük firmalar bunu sürekli fırsata çeviriyor. Kırmızı etin besin değeri çok yüksek, kalsiyum, fosfor, A, B, D vitaminleri ve kan hücrelerini yenileyen tek mineral kırmızı ettir. Federasyon olarak fiyatları yükselten spekülatörlere biz de fırsat vermeyeceğiz. Bizim derdimiz ramazanda vatandaşımızın kırmızı ete rahat ulaşabilmesidir. Onun için bize ulaşan tüm şikayetleri ilgili birimlere iletiyoruz."

KIRMIZI ET SEKTÖRÜ RADARA ALINDI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de, Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Küle, kırmızı et piyasasının, Kurumun yakından takip ettiği sektörler arasında olduğunu aktardı.

Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi." diye konuştu.

Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız."