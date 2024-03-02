Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürlüğü, Sarıkaya ilçesinde yer alan Sümbül Deresi Islahı ve Kayapınar Köyü Hayrioğlu Deresi Islahı sözleşmesi imzaladı.
Sarıkaya Sümbül Deresi Islahı ve Kayapınar Köyü Hayrioğlu Deresi Islahı sözleşmesi Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından imzalandı.
Sözleşme konusu hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Şahin, “Sarıkaya Sümbül deresinde 192 metre kapalı kanal yıkılıp yerine U kesitli taşkın kontrol kanalı, 150 metre beton ağırlık taşkın kontrol duvarı yapılacak. Ayrıca Hayrioğlu deresinde 492 metre harçlı pere kaplı trapez kanalı, 6 adet menfez, duvar üstlerine pano panel tel çit yaptırılacaktır” dedi.
Muhabir: Hakan Demirbaş