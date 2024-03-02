Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yeşilay Haftası dolayısıyla bilgilendirme mesajı yayımladı.

Her yıl mart ayının ilk haftası Türkiye’de Yeşilay Haftası olarak kutlandığını belirten İl Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Yeşilay Haftası önemli halk sağlığı sorunlarından olan sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi içermektedir” dedi.

Sigara, alkol, uyuşturucu maddelere bağımlı olan kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatı olumsuz etkilendiğinin altını çizen Şahin, “Bağımlılık basitçe bir tanımla kişinin kullandığı ya da gerçekleştirdiği davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir. Sigara-tütün, madde ve alkol bağımlılığının yanı sıra teknoloji, kumar ve alışveriş gibi bağımlılığını içinde barındıran davranışsal bağımlılıklar gibi çeşitli bağımlılıklar bulunmaktadır. Sağlıklı insanlardan oluşan sağlıklı bir nesil meydana getirebilmek, devletimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu amaçla, ülkemizin yarınlarını, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açan bağımlılıkla etkin şekilde mücadele etmek, tüm toplumun, dolayısıyla her birimizin görev ve sorumluluğudur. Bağımlılık yapan maddelerin insan vücudunda başlıca; akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız, yutak ve yemek borusu kanseri, bilinç kaybı gibi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Sigara, alkollü içki ve her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerin insan sağlığına, ekonomiye, aile huzuruna, milli ahlak ve savunma gücüne verdiği zararlar bugün rakamlara sığdırılamaz hale gelmiştir. Sigara ve alkol; sağlımıza zararlarının yanında, kullananların ve ülkenin ekonomisine de maddi manevi büyük zararlar vermektedir” şeklinde konuştu.

“KAÇINMANIN YOLLARI DA ÖNEMLİDİR”

Türkiye’de önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını toplumumuza göstermenin yanında; bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermek önem taşımakta olduğunu ifaden eden Şahin, “Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın ALO 171 numaralı sigarayı bırakma danışma hattını arayabilirler. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız için sigara bırakma polikliniklerimiz, gençlerimize ve ailelerimize yol göstermek ve yardımcı olmak için başta psikiyatrist ve psikologlarımız olmak üzere tüm ilgili birim ve çalışanlarımız vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazırdır. Ayrıca dumansız hava sahası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli denetimler yapılmakta, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir” dedi.