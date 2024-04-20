Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren flaş değişiklik yapıldı. Artık bu kişiler artık ehliyet alamayacak.

1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10'uncu maddesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale gelmişti. Ancak, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, bu değişim süresi 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

Bu süreçte yeni düzenlemelere göre, ağır vasıtalarda sürücülerin ehliyetlerini 5 yılda bir, diğer araçlarda ise 10 yılda bir yenilemeleri gerekiyor ve her yenileme aşamasında sağlık raporu alınması şartı bulunuyor.

Bu sağlık raporları artık uyku apnesi sendromunu da içeriyor. Uyku apnesi sendromunun sorgulanması, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliği açısından yasal bir zorunluluk haline geldi.

"TEDAVİ OLMALARI GEREKİYOR"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" dedi.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyurken solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.

Uyku apnesi, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir.

İki ana türü vardır:

Obstrüktif uyku apnesi (Üst solunum yolunun tıkanması nedeniyle oluşur)

Merkezi uyku apnesi (Beynin solunum kaslarını kontrol edemediği durum).

Uyku apnesinin belirtileri arasında şiddetli horlama, uykuda nefes kesilmesi, sabahları yorgunluk ve halsizlik, gün içinde uyuklama ve dikkat eksikliği yer alabilir. Tedavi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini, pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazlarını veya bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir. Tedavi edilmemiş uyku apnesi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir.

ESKİ TİP EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

1. Randevu:

ALO 199: 199'u arayarak randevu alınabilir.

nvi.gov.tr: İnternet sitesi üzerinden online randevu alınabilir

e-Devlet: E-Devlet üzerinden başvurulabilir.

ESKİ TİP EHLİYETLERİN DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

T.C. kimlik kartı,

Eski tip ehliyet,

Biometrik fotoğraf (2 adet),

Harç ücreti için dekont,

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge