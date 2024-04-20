Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat’ın Kadışehri ilçesindeki depremzedelere çorba ikramında bulundu.

Merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi olan Yozgat ve çevre illerde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kadışehri ilçesindeki vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kadışehri ilçesinde yaşanan depremin olumsuz etkileri devam ederken, yardımseverlerin desteği de sürüyor. Depremin etkilediği bölgelerde iyilik elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kadışehri ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çorba ikramında bulundu. Depremzedelere, sıcak bir çorba ikram edilerek, moral ve destek sağlandı.

Çorba ikramı etkinliği düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, bölgedeki afetzedelere moral vermek ve acılarını bir nebze olsun hafifletmek adına bir araya geldi. Kadışehri ilçesindeki depremzedelere yapılan bu yardım, bölgedeki dayanışma ruhunun bir göstergesi oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın destekleriyle, depremzedelere umut ve dayanışma mesajları iletilirken, toplumun birlikte güçlü olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu.