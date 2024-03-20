YSK'nın seçim takvimine göre, 21 Mart Perşembe günü itibarıyla seçim sürecinde önemli bir aşamaya girilecek. Bu tarihte, propaganda faaliyetlerinin sona ermesi ve belirli seçim yasaklarının başlaması planlanıyor.

Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek, ancak seçim yasakları 31 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, bu süre zarfında yazılı basında ilanlar ve reklamlar aracılığıyla, internet siteleri üzerinden sözlü, yazılı veya görsel propaganda yapabilecekler.

Ancak, seçim süresince genel yollarda, ibadet yerlerinde ve kamu hizmeti gören binalarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaktır. Ayrıca, açık alanlarda güneşin batışından sonra toplu sözlü propaganda da yasaklanmıştır.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine veya telefonlarına propaganda mesajları göndermek de yasaktır, ancak siyasi partiler kendi üyelerine bu tür mesajlar gönderebilirler.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası için resmi araçları kullanmaları yasaklanmıştır ve bu amaçla yapılan gezilerde resmi törenler düzenlenmemektedir.

31 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı tamamlanacak ve seçmenler oy kullanacakları sandık bilgilerini çeşitli kaynaklardan kontrol edebilecekler.

Oy verme saatleri, güneşin batış saatine göre ayarlanmış olup, bazı doğu illerinde oy verme saatleri bir saat öne alınmıştır.

Seçime toplamda 34 parti katılacak ve oy pusulasındaki sıralama Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmiştir.