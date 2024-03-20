Konut fiyatlarının yükselmesi ve faiz oranlarının artmasıyla birlikte bankaların kredi musluklarını kapatması, vatandaşları yeni çözümler aramaya itiyor.

Artık konut piyasasında gözde olan trend, eskimiş, bakımsız bodrum katları ve metruk evler. 600 bin TL'den başlayan evler artık vatandaşların öncelikli tercihi haline geldi.

Son dönemde birçok banka, konut kredilerini kısıtlamaya başladı. Yüksek ev fiyatlarına karşın kredi miktarları oldukça düşük kalmakta, faiz oranları ise sürekli yükselmekte. Bu durum istatistiklere de yansıdı. 10 yıl önce, her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken, şu anda bu rakam 8'e düşmüş durumda.

Yüksek maliyetli evlere ulaşamayan ve bankalardan kredi alamayan birçok kişi, yıkık dökük evlere ve hatta bodrum katlarına yönelmeye başladı.