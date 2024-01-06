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Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları yoğun olarak yaşanırken, uzmanlar, kullanıcılara telefonu doğru ve zamanlı şarj etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgatlı teknik servis uzmanları, lityum teknolojiyle üretilen bataryalar yanlış kullanımdan kaynaklı büyük tehlike olduğu söyledi. Yozgatlı teknik servis uzmanları, "Cep telefonu ve bilgisayarlar daha çok geliyor. En çok arızalar şarj soketleri, ekran kırıkları ve bataryalar bu tarz arızalar çok geliyor. Bataryalar Lityum polimer, Lityum için yani lityum teknolojisiyle yapılıyor. Genelde bataryaların arızalansma şekilleri kullanıcı hatasıyla oluyor. Darbelerden kaynaklı delinmeler, yırtılmalar, deformasyonlardan oluyor. Telefon arızası olduysa şarj entegreleri arızalı oluyor” dedi.

"TELEFONLARI ZAMANLI ŞARJ EDELİM"

Telefonların zamanlı şarj etmenin önemine değinen teknik servis uzmanları, "Kullanıcılar bataryalarının dolduğunu anlamadıkları için voltaj vermeye devam ediyorlar. Bataryalar kendilerini korumak için BMS dediğimiz bir devre var. Devre arızalandığında da batarya kendini koruyamadığı için yüksek akım alıyor ve batarya o şekilde bozulabiliyor. Genelde şişmeler, yanmalar, performans düşmeleri yani siz yüzde 100 olarak görseniz bile bataryanız kısa zaman içerisinde tükenebiliyor. Ya da darbe aldıktan sonra delinir hava ile temas ederse lityum elementi tehlikeli bir element, alev alabiliyor. Yeni nesil telefonlarla arka taraf açılmadığı için kapak açılmadığı için barut gibi düşünün bunu gaz sıkışarak patlıyor. Sıvı teması olduğunda şarja takarsanız ya da sıvı teması olduğunda kullanmaya devam ederseniz kısa devre kaynaklı bataryalar arızalanıyor” diye konuştu.

BUNLARI YAPMAKTAN KAÇININ

Telefonu uzun süreli kullanmanın püf noktalarını da aktaran teknik servis uzmanları, şarjdayken telefon kullanmamayı, uzun süre şarjda tutmamayı, telefon suyla temas ettiğinde şarja takmamayı önerdi.