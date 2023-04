Türk Polisinin milletin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden her koşulda fedakârca görev yaptığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“HEYECANINI PAYLAŞIYORUZ”

Başkan Yalçın, "Kurulduğu günden bu yana gücünü asil milletimiz, engin medeniyet birikimimiz ve kadim yönetim sistemimizden alan ve devletimizin en önemli mihenk taşlarından birisi olan, yurdun dört bir yanında huzur ve güvenin tesis edilmesi için fedakârca çalışan, takdire şayan bu hizmet anlayışı sayesinde de toplumun her kesiminin güvenini ve takdirini kazanan Türk Polis Teşkilatımızın 178’inci kuruluş yıl dönümünde, millet olarak kahraman polislerimizin haklı gurur ve heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“FEDAKÂRCA ÇALIŞIYOR”

Yalçın, “Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olan, devletimizin bekası, kamu düzeninin tesisi ve her türlü tehdide karşı halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan Emniyet Teşkilatımız, bugüne kadar üstlenmiş olduğu görev ve sorumlulukları ifa ederken vatan sevgisiyle mümeyyiz, duyarlı ve vatandaşı merkeze alan hizmet anlayışıyla toplumun her türlü beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermek için büyük gayret göstermiş ve bundan sonra da bu görev bilinciyle görevini sürdürme azim ve kararlılığındadır. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden her koşulda fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 178’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. Alpaslan Demir