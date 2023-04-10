İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi 12’inci sınıf öğrencileriyle buluşarak sınav hakkında konuştu.

YKS sınavı hakkında öğrencilerle sohbet eden Müdür Yoldaş, öğrencilere değerler eğitimi noktasında nasihatlerde bulundu.

“ÇALIŞMALARINIZA DEVAM EDİN”

Yoldaş öğrencilere verdiği tavsiyelerde, “Son haftada da ders çalışmaya devam edilmeli. Deneme sınavı çözmek, deneme sonrasında yanlış ve boş sorulara dönmek, eksikliklere bakıp konu tekrarı yapmak son haftalar için en iyi çalışma stratejisidir. Son haftada da deneme sınavı çözmek sınavı daha iyi yönetmenize ve başarınızı artırmanıza yardımcı olacaktır” dedi.

“OLUMLU DÜŞÜNME BAŞARIYI GETİRECEK”

Sınav kaygısı yaşamanın çok doğal olduğunu belirten Yoldaş, “Sınav yaklaştıkça stresiniz artabilir. Doğal bir kaygı yaşandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle son haftada öğrencilerin kendilerini olumsuz düşüncelerden ve kaygılı kişilerden uzak tutması önemlidir. Olumlu düşünme ve gayretiniz başarıyı getirecektir. Öğrenciler sınavın nasıl geçeceğini düşünmek yerine ‘yapabilirim, başaracağım’ şeklinde düşünerek sınava zihinsel olarak kendilerini hazırlamalıdırlar” şeklinde konuştu.

Ailelerin tutumunun da önemli olduğunu kaydeden Yoldaş, son olarak ailelere şu tavsiyelerde bulundu; “Ailelerin sınav hakkındaki tutumları ile öğrencilerin sınava yaklaşımları doğrudan ilişkilidir. Aileler sınav hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade ederken iletişimlerine özen göstermeli, öğrencilerin sınava dair kaygılarını azaltacak en önemli etkenin ailelerinden alacakları güven duygusu olduğunu bilmelidirler. Sınav sonucuna odaklanmak yerine sınava hazırlık sürecinde göstermiş oldukları çaba ve emeğe vurgu yapılmalıdır.”

Hayatta başarılı bir insan olmayı taçlandırmanın en iyi yolunun aynı zamanda ahlaklı bir insan olmaktan geçtiği aktaran Yoldaş, öğrencilere YKS sınavında başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı. Haber Merkezi