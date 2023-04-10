Kaymakam Güzel yaptığı açıklamada; “Asayişin, huzur ve güvenliğin teminatı olan polislerimiz, bu onurlu mesleği her türlü zorlu şartta cansiparane bir şekilde ifa etmektedir. Hemşerilerimizin güven ve desteğini her zaman yanında hisseden İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimiz, kanunlar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması gibi görevleri layıkıyla yerine getirerek Çekerek’in huzurlu ve güvenli bir ilçe olmasına en büyük katkıyı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum ” dedi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ise; “ Çağımızda devleti devlet yapan iki önemli unsur vardır. Birisi insan kaynağı diğeri teknoloji hamlesidir. Çok şükür devletimiz ulusal teknoloji hamlesinde çok ileri bir seviyede. İkincisi insan kaynağıdır. Şehadetle, canını budaktan sakınmayan bu kutsal topraklar için bayrağı, ezanı, milli ve manevi değerleri için toprakta yatan aslanlarımızdır” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir