Zengin içeriği ve zahmetli üretimi ile bilinen kuru bamyanın fiyatındaki artış sürüyor. İftar sofralarında hem çorba hem de yemek şeklinde yapılan kuru bamya vatandaşlarca çok tercih edilirken, fiyatı neredeyse gram altınla yarışıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanıp kurutularak ipe dizildikten sonra satışa hazır hale getirilen kuru bamya, tezgahlarda yerini alıyor. Kurutulması ve ince işçiliği sebebiyle kilogramı 1000 ila 1200 lira arasında satışa sunulan kuru bamyaya vatandaşlar ramazan ayında da ilgi gösteriyor. Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya başta kanser olmak üzere, diyabet, tansiyon, kabızlık gibi birçok hastalığa şifa oluyor.

Vatandaşların kuru bamyayı gram ile aldığını söyleyen aktar Murat Ursavaş, 80-100 liraya satılan yaş bamyanın kurutulunca kilogram fiyatının 10 katına çıktığını söyledi. Üretiminin ve toplanıp kurutulmasının zahmetli olduğunu söyleyen Ursavaş, “Vatandaşlar kuru bamyayı gramla alıyor. 100 gram bamyadan 4-5 kişilik bir yemek çıkıyor. Geçen sene kuru bamyanın kilogramı 700-800 liraydı, bu sene 1000 lira. Vatandaşlar bamyayı daha çok sağlık için alıyor. Diz kapaklarındaki eklem sıvılarına, şeker hastalarına, tansiyon hastalarına ve bağırsak düzenine iyi geliyor.” dedi.

Bamyanın kilogramının her geçen gün arttığını belirten Aktar Orhan Dolangez ise “Kuru bamya sadece Amasya ilinde yetiştiriliyor. Ürünü yetiştirmek zahmetli olduğu için herkes yetiştirmiyor. Ayrıca bamya kuruyunca fire veriyor. Onun için de değeri bin ila bin 200 lira arasında değişiyor. Pandemiden önce kuru bamyanın kilogram fiyatı 300-400 liraydı. Bamyanın insan sağlığına faydası da saymakla bitmiyor. Özellikle yaşlı kesimin bamyaya olan talebi çok fazla.” şeklinde konuştu.

Gramla kuru bamya aldığını söyleyen vatandaşlardan Fazıl Üstün, “Bamyanın fiyatı her yıl artıyor. Bu yıl da bin lirayı bulmuş. Bamyayı severek tüketiyoruz, fiyatı yüksek olunca biz de 100 gram ancak alabiliyoruz. Bamyanın yemeğini yapıyoruz, ramazan ayında da soframızı süslüyor.” ifadelerine yer verdi. İHA