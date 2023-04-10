Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimi Op. Dr. Can Kerestecioğlu yaptığı açıklamada; “Kalp hastalıkları, özellikle gelişmiş toplumlarda ölümlerin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı olması, aşrı kilo ve stres, kalp hastalıklarının önde gelen sebepleri arasında sayılabilir. Kalp hastalıklarının önlenebilmesi için düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı beslenmeye önem verilmeli, tuz tüketimi azaltılmalı, sigara ve alkol kullanımının önüne geçilmeli ve fazla kilodan kaçınılmalıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve şeker hastalığı gibi kalp hastalıklarına sebep olduğu bilinen hastalıklar tedavi edilmeli ve bu hastalar düzenli kontrollerle takip edilmelidir. Kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu önlenebilir olduğundan, hastalarımızın muayene ve kontrollerini aksatmaması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi