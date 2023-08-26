Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği olarak gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye gayret ediyoruz” dedi.

Uğuz yaptığı açıklamada, “Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve gençlerimiz için sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Voleybol kursunun 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren her Pazartesi 15.00-17.00 saatleri arasında düzenleneceğini belirten Başkan Uğuz, “Voleybol kursuna 15-26 yaş arası gençler katılabilir. Kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Voleybol kursu Sorgun'da düzenlenecektir. Voleybol kursu ücretsiz ve Katılım Belgelidir. Her spor branşı için kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” diye konuştu. Melike Aslı Arslan