İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında denizde lastik botlar içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplamda 136 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesindeki Toprak Ada’da ve Foça ilçesi açıklarında tespit edilen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalıştığı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, toplamda 29 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 165 düzensiz göçmen İzmir İl Göç İdaresine sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçısı ise kolluk kuvvetlerine teslim edildi. İHA